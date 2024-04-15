В уряді Литви поки не визначилися, як виконуватимуть нову міграційну домовленість ЄС

В уряді Литви поки не визначилися з тим, як діятимуть у рамках нового міграційного законодавства ЄС.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.

Міністр нагадав, що країни-члени мають ще два роки для визначення своєї стратегії після схвалення пакета міграційного законодавства, що закладає основу для принципу солідарності країн-членів. Аби зменшити навантаження на країни, які є "воротами у Європу" для мігрантів, інші повинні будуть або приймати визначену квоту цих людей у себе, або сплачувати внески для допомоги сусідам.

Для Литви нові правила означають, що вона повинна буде щорічно приймати 158 осіб або ж сплачувати солідарний внесок у розмірі 3 млн євро на рік.

"У нас є ще 24 місяці визначитися, який варіант краще підходить Литві", – прокоментував заступник міністра.

Нагадаємо, 10 квітня Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.