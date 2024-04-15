В Литве пока не определились, как выполнять новую миграционную договоренность ЕС

В правительстве Литвы пока не определились с тем, как будут действовать в рамках нового миграционного законодательства ЕС.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Министр напомнил, что у стран-членов есть еще два года для определения своей стратегии после принятия пакета миграционного законодательства, закладывающего основу для принципа солидарности стран-членов. Чтобы уменьшить нагрузку на страны, являющиеся "воротами в Европу" для мигрантов, другие должны будут или принимать определенную квоту этих людей у себя, или платить взносы для помощи соседям.

Для Литвы новые правила означают, что она должна будет ежегодно принимать 158 человек или же платить солидарный взнос в размере 3 млн евро в год.

"У нас есть еще 24 месяца определиться, какой вариант лучше подходит Литве", – прокомментировал заместитель министра.

Напомним, 10 апреля Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС, которая призвана сделать прием мигрантов более упорядоченным и эффективным.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.