США предупредили Китай о последствиях из-за помощи РФ и его экономической политики

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи его банков и компаний РФ в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире CNN, сообщает Bloomberg.

Йеллен отметила, что во время ее встреч с представителями китайских властей на прошлой неделе она дала понять, что США не потерпят нарушения американских санкций китайскими банками или фирмами, которые помогают РФ в ее войне против Украины.

"И что если это будет сделано, то будут последствия", – предупредила чиновница.

По ее словам, США также не будут снимать "ничего с повестки дня" в ответ на рост производственных мощностей Китая, в частности возможность введения дополнительных тарифов, чтобы остановить поток дешевых товаров на американский рынок.

Отвечая на вопрос, могут ли США ввести дополнительные тарифы, она отметила: "Я бы не отвергала ничего в качестве потенциального ответа. Но мы действительно хотим ответственно управлять этими отношениями".

Йеллен отметила, что Вашингтон обеспокоен возможностью резкого роста китайского экспорта на рынки Соединенных Штатов в тех отраслях, где у Пекина есть значительные избыточные мощности.

"Я очень четко дала понять в моих дискуссиях с ними, что это беспокоит не только нас, но и другие страны, Европу, Японию и даже страны с развивающимися рынками – Индию, Мексику, Бразилию", – сказала чиновница.

Ранее министр финансов обвинила Пекин в "несправедливой экономической практике", в частности в жестоком обращении с американскими и другими иностранными компаниями, работающими в Китае, и в искажении мировых рынков путем субсидирования перепроизводства в определенных секторах.

В то же время Йеллен заявила, что во время четырехдневного визита в Китай у нее состоялись "тяжелые разговоры" об Украине.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.