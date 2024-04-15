Рейс з Парижа до Ніцци розвернувся назад невдовзі перед прибуттям через технічні проблеми

Рейс із Парижа до Ніцци, який виконували минулої п’ятниці, невдовзі перед прибуттям розвернувся і полетів назад до Парижа через "технічні проблеми"; це рішення пояснили неможливістю провести необхідні роботи в аеропорту призначення.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Випадок стався з рейсом Air France, який виконував Airbus A320. Літак вирушив з аеропорту Орлі о 14:44. За пів години до прибуття, більш як на півдорозі, рейс розвернувся і повернувся назад у Париж, де приземлився о 16:09.

Маршрут рейсу на ресурсі Flight Aware/ Nice Matin

У коментарі журналістам повідомили, що таке рішення в компанії ухвалили через "технічну проблему, що потребувала втручання, яке неможливо було виконати у місці призначення".

Після повернення у Париж пасажирів спрямували на наступний рейс і вони врешті прибули до Ніцци на кілька годин пізніше, ніж розраховували.

Один з пасажирів, який спілкувався зі ЗМІ, розповів про обурення таким рішенням.

"Людям було би краще, щоб Air France привезла техніків у Ніццу. Але нам сказали, що процедура вимагає повертатися у Париж", – наводить його коментар Nice-Matin.

У компанії пояснили, що деякі види робіт можна провести тільки на паризьких базах в аеропортах ім. Шарля де Голля або Орлі, та перепросили за незручності, зазначивши, що безпека пасажирів та екіпажу є найвищим пріоритетом.

На початку квітня рейсу з Німеччини до США довелось розвернутись назад через несправність туалетів.