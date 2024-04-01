Рейсу з Німеччини до США довелось розвернутись назад через несправність туалетів

Рейсу американської авіакомпанії, що прямував з Німеччини до США, довелось повертатися назад через несправність туалетів.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Рейс із Франкфурта-на-Майні до Сан-Франциско 29 березня виконувала американська United Airlines, політ мав тривати 12 годин.

Над Північним морем літак зробив декілька кіл, а потім попрямував назад і приземлився у Франкфурті.

Як з’ясувалося, щонайменш один з туалетів на борту вийшов з ладу. За словами свідків, вміст резервуара під туалетом почав підніматися назад, запахи стали відчутними у салоні.

Екіпаж намагався радитися з технічними фахівцями на землі, але знайти швидкого рішення не вдалося. Врешті пілоти вирішили, що багатогодинний "смердючий політ" може виявитись надто складним випробуванням для пасажирів і вирішили розвертатися.

Речник авіакомпанії згодом офіційно підтвердив, що рейс повернувся до Франкфурта через технічну несправність одного з туалетів.

Нещодавно схожий випадок стався із рейсом KLM з Амстердама до США.