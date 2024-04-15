Рейс из Парижа в Ниццу развернули назад незадолго до прибытия из-за технических проблем

Рейс из Парижа в Ниццу, который выполняли в минувшую пятницу, незадолго до прибытия развернулся и полетел обратно в Париж из-за "технических проблем"; это решение объяснили невозможностью провести необходимые работы в аэропорту назначения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Случай произошел с рейсом Air France, который выполнял Airbus A320. Самолет отправился из аэропорта Орли в 14:44. За полчаса до прибытия, более чем на полпути, рейс развернулся и вернулся обратно в Париж, где приземлился в 16:09.

Маршрут рейса на ресурсе Flight Aware/ Nice Matin

В комментарии журналистам сообщили, что такое решение в компании приняли из-за "технической проблемы, требовавшей вмешательства, которое невозможно было выполнить в месте назначения".

После возвращения в Париж пассажиров направили на следующий рейс и они в итоге прибыли в Ниццу на несколько часов позже, чем рассчитывали.

Один из пассажиров, общавшийся со СМИ, рассказал о возмущении таким решением.

"Людям было бы лучше, чтобы Air France привезла техников в Ниццу. Но нам сказали, что процедура требует возвращаться в Париж", – приводит его комментарий Nice-Matin.

В компании объяснили, что некоторые виды работ можно провести только на парижских базах в аэропортах им. Шарля де Голля или Орли, и извинились за неудобства, отметив, что безопасность пассажиров и экипажа является наивысшим приоритетом.

В начале апреля рейсу из Германии в США пришлось развернуться обратно из-за неисправности туалетов.