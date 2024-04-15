Зеленський: Захід може захистити Україну, як і Ізраїль, достатньо лише політичної волі

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача 15 квітня заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Telegram.

Зеленський звернув увагу, що захист об'єктів енергетики в Україні можливий лише за наявності достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, й подякував союзникам, які відгукнулись на прохання України.

"Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне", – вважає голова держави.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – додав він.

Заява Зеленського з'явилась після того, як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розповів, чому – на відміну від Ізраїлю – його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.