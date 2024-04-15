Укр Рус Eng

Зеленський: Захід може захистити Україну, як і Ізраїль, достатньо лише політичної волі

Новини — Понеділок, 15 квітня 2024, 19:13 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача 15 квітня заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Telegram.

Зеленський звернув увагу, що захист об'єктів енергетики в Україні можливий лише за наявності достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, й подякував союзникам, які відгукнулись на прохання України.

"Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне", – вважає голова держави.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – додав він.

Заява Зеленського з'явилась після того, як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розповів, чому – на відміну від Ізраїлю – його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Війна з РФ Ізраїль