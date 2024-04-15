Зеленский: Запад может защитить Украину, как и Израиль, достаточно лишь политической воли

Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего 15 апреля заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Telegram.

Зеленский обратил внимание, что защита объектов энергетики в Украине возможна только при наличии достаточного количества средств противовоздушной обороны, и поблагодарил союзников, которые откликнулись на просьбу Украины.

"Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно", – считает глава государства.

"Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", – добавил он.

Заявление Зеленского появилось после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, почему – в отличие от Израиля – его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Напомним, что Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.