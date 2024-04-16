Туск і прем'єрка Данії поговорили про створення "залізного купола" для Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обговорили ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав після зустрічі з данською колегою у Польщі.

Дональд Туск коментував питання допомоги Україні та після того зазначив, що Європа також є "зоною небезпеки".

Premier @DonaldTusk w #KPRM: Europa jest też w strefie zagrożenia. Cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na propozycję dołączenia Polski do projektu budowy skutecznej żelaznej kopuły chroniącej nasze europejskie niebo przed potencjalnymi atakami rakietowymi. pic.twitter.com/yx3nnPAfgp April 15, 2024

"Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного "залізного купола" для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів", – зазначив прем’єр Польщі.

Як відомо, "Залізний купол" – це назва ізраїльської системи протиповітряної оборони, яку нерідко використовують як загальну назву на позначення системи захисту неба.

Нагадаємо, восени 2022 року ідею загальноєвропейської системи ППО висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц та прогнозував, що на це може знадобитися близько 5 років.