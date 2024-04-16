Туск и премьер Дании поговорили о создании "железного купола" для Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Дании Метте Фредериксен обсудили идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал после встречи с датской коллегой в Польше.

Дональд Туск комментировал вопрос помощи Украине и после того отметил, что Европа также является "зоной опасности".

Premier @DonaldTusk w #KPRM: Europa jest też w strefie zagrożenia. Cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na propozycję dołączenia Polski do projektu budowy skutecznej żelaznej kopuły chroniącej nasze europejskie niebo przed potencjalnymi atakami rakietowymi. pic.twitter.com/yx3nnPAfgp April 15, 2024

"Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного "железного купола" для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов", – отметил премьер Польши.

Как известно, "Железный купол" – это название израильской системы противовоздушной обороны, которую нередко используют как общее название для обозначения системы защиты неба.

Напомним, осенью 2022 года идею общеевропейской системы ПВО высказал канцлер Германии Олаф Шольц и прогнозировал, что на это может потребоваться около 5 лет.