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Туск и премьер Дании поговорили о создании "железного купола" для Европы

Новости — Вторник, 16 апреля 2024, 08:27 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Дании Метте Фредериксен обсудили идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал после встречи с датской коллегой в Польше.

Дональд Туск комментировал вопрос помощи Украине и после того отметил, что Европа также является "зоной опасности".

"Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного "железного купола" для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов", – отметил премьер Польши.

Как известно, "Железный купол" – это название израильской системы противовоздушной обороны, которую нередко используют как общее название для обозначения системы защиты неба.

Напомним, осенью 2022 года идею общеевропейской системы ПВО высказал канцлер Германии Олаф Шольц и прогнозировал, что на это может потребоваться около 5 лет.

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Польша Дания