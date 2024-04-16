Зеленський: Країни НАТО захистили Ізраїль, хоча він, як і Україна, не член Альянсу

Президент Володимир Зеленський висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє "Європейська правда".

Президент згадав, що західні держави не дають Україні певні види озброєнь та остерігаються присутності своїх сил в Україні, оскільки пояснюють, що не хочуть втягнути НАТО у війну з Росією.

"Я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль у НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль – не країна НАТО. Союзники, у тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали силам Ірану, що Ізраїль не наодинці, і це урок", – зауважив глава держави.

"Це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну", – додав він.

Зеленський також розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон напередодні також пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Кемерон сказав, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації.