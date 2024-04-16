Шольц на зустрічі з Сі попросив Китай сприяти миру в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю обговорив з лідером КНР Сі Цзіньпіном питання миру в Україні, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Під час переговорів з лідером Китаю канцлер ФРН заявив, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН – принцип непорушності національних кордонів.

"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні", – зазначив Шольц.

Водночас у заяві за підсумками зустрічі лідерів йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником "української кризи", а Пекін "по-своєму просуває мирні переговори", інформує Tagesschau.

Зазначають, що КНР підтримає міжнародну мирну конференцію, яка запланована в Швейцарії, якщо РФ та Україна захочуть взяти в ній участь.

Напередодні Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії, яка веде загарбницьку війну проти України.

Раніше Шольц прибув до Китаю з триденним візитом, під час якого хоче переконати Сі вплинути на главу Кремля Владіміра Путіна та допомогти покласти край війні Росії проти України.

Минулого тижня міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.