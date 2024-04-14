Шольц розпочав візит у Китай: говоритиме про війну РФ проти України та економіку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 квітня, прибув до Китаю з триденним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Свій візит німецький канцлер розпочав з відвідин міста Чунцін. Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Шольц планує запевнити Сі, що Німеччина залишається відданою веденню бізнесу з КНР.

"Китай залишається дійсно важливим економічним партнером", – сказав канцлер журналістам перед візитом, додавши, що намагатиметься вирівняти умови для німецьких компаній у Китаї.

Шольц також планує використати візит, аби переконати Сі вплинути на главу Кремля Владіміра Путіна та допомогти покласти край війні Росії проти України.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

Раніше цього тижня міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.