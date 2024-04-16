Дуда назвав ідею європейської системи ПРО "бізнес-проєктом" Німеччини

Президент Польщі Анджей Дуда відповів на питання про своє ставлення до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони "Небесний щит".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляє RMF24.

За словами Дуди, ідея створення європейської системи ПРО – це "німецький бізнес-проєкт", який з'явився два роки тому.

"Тож він є відносно новим порівняно з тим, що ми (Польща – Ред.) почали будувати, і є чимось зовсім іншим ", – зазначив польський президент.

Він розповів, що наразі Польща не має наміру приєднуватись до цієї системи.

"Це німецький проєкт. Ми поки що не розглядали можливість приєднання до нього, тому що ми реалізуємо свій власний – у співпраці зі Сполученими Штатами, з Великою Британією, а також на основі того, що виробляє наша промисловість ", – сказав Дуда.

На його думку, система ПРО, яка зараз розбудовується у Польщі, є однією з найкращих і найсучасніших у світі.

У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

З нейтральних країн в ініціативі також беруть участь Швейцарія та Австрія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".