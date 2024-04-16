Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі, зазначили у відомстві.

"На виїзд з України наразі перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли про блокування польськими фермерами руху вантажівок на трьох напрямках кордону з Україною – в пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів", де за добу 15 квітня вони взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Нагадаємо, 2 квітня польські протестувальники відновили блокування руху вантажівок на ПП "Угринів – Долгобичув", перед тим він кілька днів працював у нормальному режимі.

28 березня прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.

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