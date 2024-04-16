Польские фермеры сняли блокаду одного пункта пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов" на границе с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме, отметили в ведомстве.

"На выезд из Украины сейчас перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о блокировании польскими фермерами движения грузовиков на трех направлениях границы с Украиной – в пунктах пропуска – "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов", где за сутки 15 апреля они вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.

Напомним, 2 апреля польские протестующие возобновили блокирование движения грузовиков на ПП "Угринов – Долгобычув", перед тем он несколько дней работал в нормальном режиме.

28 марта премьер Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

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