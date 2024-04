Прем'єр Бельгії розкритикував заборону з'їзду правоконсерваторів за участю Орбана

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо назвав неприйнятним рішення міської влади Брюсселя заборонити захід правоконсерваторів, на якому зокрема мав виступити голова угорського уряду Віктор Орбан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Бельгійський прем’єр заявив, що події на майданчику Claridge у Брюсселі, де мав відбутись захід правих консерваторів, "є неприйнятними".

"Автономія міської влади є наріжним каменем нашої демократії, але ніколи не може скасувати бельгійську конституцію, яка гарантує свободу слова і мирних зібрань з 1830 року. Заборона політичних зібрань є неконституційною, і крапка", – додав він.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop.