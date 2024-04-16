Прем'єр Бельгії розкритикував заборону з'їзду правоконсерваторів за участю Орбана

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо назвав неприйнятним рішення міської влади Брюсселя заборонити захід правоконсерваторів, на якому зокрема мав виступити голова угорського уряду Віктор Орбан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Бельгійський прем’єр заявив, що події на майданчику Claridge у Брюсселі, де мав відбутись захід правих консерваторів, "є неприйнятними".

"Автономія міської влади є наріжним каменем нашої демократії, але ніколи не може скасувати бельгійську конституцію, яка гарантує свободу слова і мирних зібрань з 1830 року. Заборона політичних зібрань є неконституційною, і крапка", – додав він.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop. – Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 16, 2024

Нагадаємо, вранці 16 квітня у Брюсселі неподалік європейського кварталу Брюсселя розпочалася кількаденна Конференція національного консерватизму – захід правоконсерваторів, на якому чекали зокрема британського політика Найджела Фараджа та Віктора Орбана.

За дві години після початку заходу в конференц-центр прибула поліція та повідомила організаторів про необхідність зупинити захід "через ризики громадського неспокою".

Конференц-центр, де проходив захід, виявився вже третім з тих, які розглядали для проведення – попередні два, обрані організаторами, врешті відмовилися приймати подію під тиском місцевої влади, мера Брюсселя Філіппа Клоза та мера брюссельської комуни Еттербек.

Нагадаємо, лідер ультраправої нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс виступить із промовою на конференції CPAC у Будапешті, куди відмовились акредитувати журналістів провідних мовників Нідерландів та Бельгії.