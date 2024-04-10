Вілдерс виступить на консервативному заході в Угорщині, куди не пустять журналістів із Нідерландів

Лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс виступить із промовою на конференції CPAC у Будапешті, куди відмовились акредитувати журналістів провідних мовників Нідерландів та Бельгії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації NL Times.

Організатори Конференції консервативної політичної дії США (CPAC) у Будапешті, запланованої на 25-26 квітня, відмовили у доступі багатьом міжнародним журналістам із формулюванням: "Ми повинні дотримуватися одного з непорушних правил конференції: CPAC – це ЗОНА БЕЗПЕКИ".

Серед іншого, конференцію заборонили відвідувати нідерландському суспільному мовнику NOS та бельгійській медіа-організації VRT NWS.

Попри це, Герт Вілдерс підтвердив намір виступити на конференції CPAC. Лідер нідерландських ультраправих – який сам раніше скаржився на журналістів через незручні запитання – сказав, що не він вирішує, кого запрошувати, а організатори заходу.

Лідери інших політичних партій Нідерландів заявили, що це право Вілдерса – вирішувати, де йому виступати і перед якою аудиторією. Вони також дали зрозуміти, що самі не виступали б на CPAC.

CPAC – це абревіатура Конференції консервативної політичної дії, яка розпочала свою діяльність ще у 1974 році. В останні роки вона також приваблювала представників ультраправих, націоналістичних і расистських рухів.

Будапешт уже втретє прийматиме конференцію. Її прем’єр Віктор Орбан на заході 2022 року назвав Угорщину "бастіоном консервативних християнських цінностей в Європі" і закликав американських консерваторів перемогти "домінування прогресивних лібералів у суспільному житті".