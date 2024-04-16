Премьер Бельгии раскритиковал запрет съезда правоконсерваторов с участием Орбана

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал неприемлемым решение городских властей Брюсселя запретить мероприятие правоконсерваторов, на котором в частности должен был выступить глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Бельгийский премьер заявил, что события на площадке Claridge в Брюсселе, где должно было состояться мероприятие правых консерваторов, "неприемлемы".

"Автономия городской власти является краеугольным камнем нашей демократии, но никогда не может отменить бельгийскую конституцию, которая гарантирует свободу слова и мирных собраний с 1830 года. Запрет политических собраний является неконституционным, и точка", – добавил он.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop. – Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 16, 2024

Напомним, утром 16 апреля в Брюсселе неподалеку европейского квартала Брюсселя началась многодневная Конференция национального консерватизма – мероприятие правоконсерваторов, на котором ждали в частности британского политика Найджела Фараджа и Виктора Орбана.

Через два часа после начала мероприятия в конференц-центр прибыла полиция и сообщила организаторам о необходимости остановить мероприятие "из-за рисков общественного беспокойства".

Конференц-центр, где проходило мероприятие, оказался уже третьим из тех, которые рассматривали для проведения – предыдущие два, выбранные организаторами, в конце концов отказались принимать событие под давлением местных властей, мэра Брюсселя Филиппа Клоза и мэра брюссельской коммуны Эттербек.

Напомним, лидер ультраправой нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс выступит с речью на конференции CPAC в Будапеште, куда отказались аккредитовать журналистов ведущих вещателей Нидерландов и Бельгии.