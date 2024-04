Премьер Бельгии раскритиковал запрет съезда правоконсерваторов с участием Орбана

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал неприемлемым решение городских властей Брюсселя запретить мероприятие правоконсерваторов, на котором в частности должен был выступить глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Бельгийский премьер заявил, что события на площадке Claridge в Брюсселе, где должно было состояться мероприятие правых консерваторов, "неприемлемы".

"Автономия городской власти является краеугольным камнем нашей демократии, но никогда не может отменить бельгийскую конституцию, которая гарантирует свободу слова и мирных собраний с 1830 года. Запрет политических собраний является неконституционным, и точка", – добавил он.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop.