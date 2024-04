Розвідка Великої Британії проаналізувала останню активність Чорноморського флоту РФ, який зараз в основному базується у Новоросійську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 18 квітня.

У відомстві зазначили, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



