Разведка Великобритании проанализировала последнюю активность Черноморского флота РФ, который сейчас в основном базируется в Новороссийске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 18 апреля.

В ведомстве отметили, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.

Современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют системы вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



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Однако Россия в основном вывела свои корабли и подводные лодки Черноморского флота из Севастополя дальше на восток к Новороссийску.

"После отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны", – отметили в разведке.

В ведомстве констатируют, что Черноморский флот будет оставаться в Новороссийске, поскольку это лучший способ избежать нападения со стороны Украины с моря.

Также в разведке добавили, что инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в порту Новороссийска, скорее всего, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования кораблей ЧФ РФ на неопределенный срок.

В предыдущем обзоре британская разведка анализировала украинский удар по предприятию по производству "Шахедов" в российском Татарстане.

В обзоре за 15 апреля разведка Великобритании сообщила, что РФ пытается вербовать в свою армию иностранцев, чтобы избежать мобилизации внутри страны.