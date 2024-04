Разведка Великобритании проанализировала последнюю активность Черноморского флота РФ, который сейчас в основном базируется в Новороссийске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 18 апреля.

В ведомстве отметили, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.

Современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют системы вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



