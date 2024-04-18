Глава МЗС Швеції: Нафтовий флот РФ у Балтійському морі може спричинити екологічний хаос

Швеція занепокоєна тим фактом, що Росія, переправляючи застарілі нафтові танкери через Балтійське море, може спричинити "екологічний хаос" у регіоні.

Про це сказав глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Шведський міністр закликав запровадити нові правила і механізми, щоб запобігти екологічній катастрофі, яку може спричинити застарілий російський нафтовий флот.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема, пов'язана з зіткненням або витоком нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках не придатні для мореплавства, або дуже близькі до цього", – сказав Білльстрьом.

Близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море і води Данії. При цьому компанії часто працюють непрозоро і використовують міжнародні води, щоб уникнути перевірок.

Цей нафтовий флот приносить величезні прибутки Росії для війни в обхід західних санкцій.

"Той факт, що вони перевозять нафту, яка підживлює російську агресію проти України, є досить поганим. Але ще гірше те, що Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях, які, якщо взяти Балтійське море, і так є дуже вразливими", – додав глава шведського МЗС.

За його словами, приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом Альянсу.

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.

У Фінляндії також побоюються розливу нафти в Балтійському морі через "тіньовий флот" Росії