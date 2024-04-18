Глава МИД Швеции: Нефтяной флот РФ в Балтийском море может вызвать экологический хаос

Швеция обеспокоена тем фактом, что Россия, переправляя устаревшие нефтяные танкеры через Балтийское море, может вызвать "экологический хаос" в регионе.

Об этом сказал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Шведский министр призвал ввести новые правила и механизмы, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, которую может вызвать устаревший российский нефтяной флот.

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема, связанная со столкновением или утечкой нефти с одного из этих кораблей, которые также во многих случаях не пригодны для мореплавания, или очень близки к этому", – сказал Билльстрём.

Около половины всей российской нефти, транспортируемой морем, проходит через Балтийское море и воды Дании. При этом компании часто работают непрозрачно и используют международные воды, чтобы избежать проверок.

Этот нефтяной флот приносит огромные прибыли России для войны в обход западных санкций.

"Тот факт, что они перевозят нефть, которая подпитывает российскую агрессию против Украины, является довольно плохим. Но еще хуже то, что Россию нисколько не беспокоит тот факт, что эти корабли могут вызвать серьезный экологический хаос в морях, которые, если взять Балтийское море, и так являются очень уязвимыми", – добавил глава шведского МИД.

По его словам, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с балтийским побережьем, которая не является членом Альянса.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, который нелегально перевозит российскую нефть, надо остановить, в том числе путем вмешательства на уровне Еврокомиссии.

В Финляндии также опасаются разлива нефти в Балтийском море из-за "теневого флота" России