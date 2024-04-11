У Фінляндії побоюються розливу нафти в Балтійському морі через "тіньовий флот" Росії

За оцінками фінської прикордонної служби, після того, як Росія почала використовувати так званий тіньовий флот танкерів для обходу обмежень на експорт нафти, ризик великого розливу "чорного золота" в Балтійському морі зріс.

Про це в інтерв’ю агентству AFP заявив керівник підрозділу морської безпеки прикордонної служби Фінляндії Мікко Сімола, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сімоли, щотижня через Фінську затоку проходять близько 70 старих нафтових танкерів, кожен із яких може перевозити понад 100 тисяч тонн сирої нафти. Він додав, що кількість суден, яка курсує в цьому районі, "приблизно така ж або навіть більша, ніж до нападу Росії на Україну".

Поганий стан танкерів збільшує ризик технічних несправностей, які можуть призвести до масштабного розливу нафти – особливо з огляду на мілководдя Балтійського моря та його вразливі екосистеми, пояснює представник прикордонної служби Фінляндії.

"Ще одним чинником, який викликає занепокоєння, є невизначеність у питаннях власності та страхового покриття суден", – додала Сімола.

Він звернув увагу, що частина танкерів плаває під прапорами таких країн, як Камерун, Габон, Джибуті, Палау і Беліз, які можуть бути не знайомі з навігацією в північних льодових умовах – що збільшує ризик екологічної катастрофи.

"Ми робимо все можливе, щоб бути постійно готовими до заходів з реагування на забруднення морського середовища, якщо виникне така необхідність", – сказав представник фінської прикордонної служби.

Ще у 2022 році повідомлялось, що Росія скуповує старі нафтові танкери, аби продавати свою сировину по всьому світу, незважаючи на західні санкції.

Шведські журналісти нещодавно з’ясували, що російські "тіньові" судна регулярно заправляються із танкера, що стоїть на якорі біля шведського острова Готланд і належить латвійській компанії.