Туск: "Тіньовий флот" Росії у Балтійському морі треба нейтралізувати

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.

Про це Туск сказав під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен у понеділок у Варшаві, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Туск пообіцяв зробити "все можливе", щоб підтримати зусилля Фредеріксен і щоб Єврокомісія зупинила пересування кораблів з російською нафтою.

"Це має бути європейське рішення про зупинку функціонування цього флоту з де-факто нелегального перевезення (нафти. – Ред.), що загрожує екологічній безпеці у Балтійському морі", – наголосив Туск.

Він пообіцяв, що Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.

Прем’єрка Данії підкреслила, що обидві країни "хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні".

На її думку, хорошим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС щодо можливої реакції на цей флот. Вона додала, що це питання обговорюватимуть і надалі.

Туск заявив також, що вони з прем'єркою Данії говорили про створення спільної європейської системи захисту неба на випадок війни.

Він повідомив, що Польща разом з Данією планують активно допомагати Україні та не допускають інших сценаріїв, окрім збереження України як незалежної держави.