Страховики у Британії заперечили, що їхні поліси покривають вибухи на "Північних потоках"

Страховики "Північних потоків" заперечили, що їхні поліси покривають пошкоджені у 2022 році вибухами газогони, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи, оскільки ці збитки спричинила війна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У своєму письмовому запереченні проти позову, поданого до Високого суду Лондона, страховики Lloyd’s of London та Arch Insurance заявили, що поліс "Північних потоків" не покриває збитки, які "прямо чи опосередковано" спричинила війна, військові дії або детонація вибухових речовин.

Компанії також заявили, що поліс не покриває збитки, які сталися "за наказом будь-якого уряду".

"Відповідачі покладаються на... той факт, що шкода від вибуху могла бути завдана тільки – принаймні, з більшою ймовірністю – якимось урядом або за його наказом", – сказав адвокат страховиків.

В електронному листі Lloyd's повідомив, що не має права обговорювати окремі поліси або страхувальників, а також не може коментувати питання, що перебувають у судовому процесі.

Своєю чергою, представник Arch заявив, що компанія не коментує юридичні питання.

Оператор "Північних потоків" Nord Stream AG вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро через вибухи на газогонах, які побудував "Газпром".

Раніше генеральна прокуратура РФ звернулася до західних країн з листом, в якому вимагає дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо здійснення правосуддя під час розслідування вибухів на газогонах "Північного потоку" і "терористичних актів" в Росії.

Москва висловила своє розчарування "безрезультатністю розслідувань" деяких іноземних держав щодо вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи.

Данія припинила своє розслідування в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".