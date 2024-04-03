Росія вимагає відповідей від Заходу через вибухи на "Північних потоках"

Генеральна прокуратура Росії звернулася до західних країн з листом, в якому вимагає дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо здійснення правосуддя під час розслідування вибухів на газогонах "Північного потоку" і "терористичних актів" в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Москва висловила своє розчарування "безрезультатністю розслідувань" деяких іноземних держав щодо вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи.

Данія припинила своє розслідування в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Генеральний прокурор Росії заявив, що листи були надіслані Кіпру, Франції, Німеччині і США після того, як російські законодавці і громадські діячі звернулися з проханням надати інформацію про розслідування.

У листах йдеться про можливу причетність окремих осіб і організацій до планування та фінансування деяких терористичних актів у Росії, а також вибухів на газопроводі "Північний потік".

У тексті прямо не згадується напад на московський концертний зал минулого місяця, коли загинули понад 140 людей.

Росія і Захід звинувачують один одного у вибухах на газопроводі. Обидві сторони заперечують свою причетність.

Кремль назвав ситуацію з розслідуванням "близькою до абсурду".

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".