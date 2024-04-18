Страховщики в Британии отрицают, что их полисы покрывают взрывы на "Северных потоках"

Страховщики "Северных потоков" отрицают, что их полисы покрывают поврежденные в 2022 году взрывами газопроводы, предназначенных для транспортировки российского газа в Западную Европу, поскольку эти убытки вызвала война.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В своем письменном возражении против иска, поданного в Высокий суд Лондона, страховщики Lloyd's of London и Arch Insurance заявили, что полис "Северных потоков" не покрывает убытки, которые "прямо или косвенно" вызвала война, военные действия или детонация взрывчатых веществ.

Компании также заявили, что полис не покрывает убытки, которые произошли "по приказу любого правительства".

"Ответчики полагаются... тот факт, что ущерб от взрыва мог быть нанесен только – по крайней мере, с большей вероятностью – каким-то правительством или по его приказу", – сказал адвокат страховщиков.

В электронном письме Lloyd's сообщил, что не имеет права обсуждать отдельные полисы или страхователей, а также не может комментировать вопросы, находящиеся в судебном процессе.

В свою очередь, представитель Arch заявил, что компания не комментирует юридические вопросы.

Оператор "Северных потоков" Nord Stream AG требует от своих страховщиков более 400 миллионов евро из-за взрывов на газопроводах, которые построил "Газпром".

Ранее генеральная прокуратура РФ обратилась к западным странам с письмом, в котором требует соблюдать международные обязательства по осуществлению правосудия при расследовании взрывов на газопроводах "Северного потока" и "террористических актов" в России.

Москва выразила свое разочарование "безрезультатностью расследований" некоторых иностранных государств относительно взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах, предназначенных для транспортировки российского газа в Западную Европу.

Дания прекратила свое расследование в феврале после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".