Данія закрила розслідування щодо підриву "Північних потоків"

Данія заявила у понеділок, що припинила розслідування вибухів у 2022 році на трубопроводах "Північний потік", що транспортували російський газ до Німеччини.

Про це повідомив данський державний телеканал TV 2, пише "Європейська правда".

"Немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії... і тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів", – йдеться в заяві поліції Данії.

За результатами розслідування можна зробити висновок, що диверсія на газопроводах була навмисною, зазначила поліція.

Данія стала другою країною, що зробила це після Швеції, яка також закрила окреме розслідування.

Раніше цього місяця Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

Багатомільярдні трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що транспортують газ дном Балтійського моря, були пошкоджені серією вибухів у шведській і данській економічних зонах у вересні 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".