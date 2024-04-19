Туск прокомментировал задержание поляка, который помогал РФ с покушением на Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно задержания польского гражданина, которого подозревают в содействии покушению на президента Украины Владимира Зеленского.

Слова Туска приводит издание Onet, пишет "Европейская правда".

Глава польского правительства сообщил, что на переговорах лидеров ЕС в Брюсселе в среду и в четверг речь шла о "российском влиянии через дезинформацию и киберагрессию во время европейских выборов".

По его словам, это приобретает особое значение в контексте новости о задержании поляка, который фактически занимался подготовкой покушения на президента Владимира Зеленского, контактируя с российской разведкой. Этот арест был максимально оправданным, отметил Туск.

"Даже если мы имеем дело лишь с отдельным случаем сумасшедшего, значительная часть политических убийств является инициативой сумасшедших-одиночек. Мы должны осознавать, что особенно в это время мы должны быть сосредоточены на вопросах безопасности", – сказал Туск.

Польские правоохранители в сотрудничестве с украинской прокуратурой и Службой безопасности задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Зеленского.

Мужчину задержали 17 апреля на территории Польши. Ему объявили обвинение за готовность действовать в интересах иностранной разведки, за что предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.