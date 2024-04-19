Чому новий уряд Хорватії може виявитися проросійським

Парламентські вибори в Хорватії, що пройшли 17 квітня, так і не дали відповідь на питання про зміну влади.

Попри те, що лідером перегонів знову стала проукраїнська партія влади – Хорватський демократичний союз (ХДС), але це не є гарантією загальної перемоги.

Про ймовірні зміни у внутрішній та зовнішній політиці Загреба після парламентських виборів, які можуть зачепити і відносини з Україною, читайте в статті редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Праві популісти або "друг Путіна": чому вибори у Хорватії не зняли небезпеку для України. Далі – стислий її виклад.

За результатами виборів, Хорватський демократичний союз отримає 61 мандат (зі 151 місця) в хорватському Саборі (парламенті).

Щоб залишитися при владі, партії прем’єра Андрея Пленковича необхідно шукати нових союзників, проте із цим є чимала проблема.

Раніше можливість альянсу із ХДС виключали і "Вітчизняний рух" (отримає 14 мандатів), і Most (отримає 11 мандатів), і Možemo! (отримає 10 мандатів), без голосів яких здобуття більшості є неможливим.

Причина – корупційні скандали уряду Пленковича, що призвели до масштабних протестів останніх місяців.

І це дає шанс на формування уряду соціал-демократами (СДП), які отримають 42 мандати.

Практично всі політичні оглядачі впевнені в одному: "золоту акцію" має Domovinski pokret ("Вітчизняний рух").

Партію, яка була створена відносно нещодавно і всю свою коротку історію перебувала в перманентних кризах, нині називають "найбажанішою нареченою".

Невипадково прем'єр Пленкович, який до виборів неодноразово відкидав ймовірність створення коаліції із "Вітчизняним рухом", за останні дні різко змінив свою позицію.

Наразі "Вітчизняний рух" фактично тримає в руках ключ до збереження влади ХДС або ж приходу до влади їхніх опонентів, СДП.

Втім, найімовірнішим коаліційним об’єднанням називають все ж таки союз ХДС і "Вітчизняного руху".

Якою буде ймовірна коаліційна влада ХДС + Domovinski pokret?

Головна зміна, як очікується, торкнеться політики відносин із сербською меншиною.

Ці зміни не означатимуть автоматичного загострення міжнаціональних відносин, але фактично стануть завершенням поствоєнної епохи примирення та прощення.

Ще одна зміна – хорватська політика стане більш консервативною і менше відповідатиме європейським стандартам в частині прав ЛГБТ, гендерного питання, міграції… Корекція курсу може бути незначною, але обов’язково помітною для електорату "Вітчизняного руху". Якщо це станеться, то, очевидно, це може призвести до непорозумінь із Брюсселем.

Певні зміни можливі і у відносинах з Україною.

"Вітчизняний рух" демонстративно не цікавиться війною в Україні і звинувачує Пленковича в тому, що він піклується про Україну більше, ніж про свою країну та народ у ці бурхливі часи.

Це не означає, що "Вітчизняний рух" намагатиметься припинити допомогу Україні або змінити політику на проросійську. Але позиція офіційного Загреба за умови формування коаліційного уряду ХДС і "Вітчизняного руху" стане менш емпатичною і більш прагматичною.

Але якщо створять коаліцію навколо СДП і нинішньому президенту Зорану Мілановичу вдасться стати прем'єром, цей варіант для України стане найгіршим з усіх можливих.

Докладніше – в матеріалі Наталі Іщенко Праві популісти або "друг Путіна": чому вибори у Хорватії не зняли небезпеку для України.