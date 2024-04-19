Почему новое правительство Хорватии может оказаться пророссийским

Парламентские выборы в Хорватии, прошедшие 17 апреля, так и не дали ответ на вопрос о смене власти.

Несмотря на то, что лидером гонки снова стала проукраинская партия власти – Хорватский демократический союз (ХДС), но это не является гарантией общей победы.

О вероятных изменениях во внутренней и внешней политике Загреба, которые могут затронуть и отношения с Украиной, читайте в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Правые популисты или "друг Путина": почему выборы в Хорватии не сняли опасность для Украины. Далее – краткое ее изложение.

По результатам выборов, Хорватский демократический союз получит 61 мандат (из 151 места) в хорватском Саборе (парламенте).

Чтобы остаться у власти, партии премьера Андрея Пленковича необходимо искать новых союзников, однако с этим есть немалая проблема.

Ранее возможность альянса с ХДС исключали и "Отечественное движение" (получит 14 мандатов), и Most (получит 11 мандатов), и Možemo! (получит 10 мандатов), без голосов которых получение большинства невозможно.

Причина – коррупционные скандалы правительства Пленковича, приведшие к масштабным протестам последних месяцев.

И это дает шанс на формирование правительства социал-демократами (СДП), которые получат 42 мандата.

Практически все политические обозреватели уверены в одном: "золотую акцию" имеет Domovinski pokret ("Отечественное движение").

Партию, которая была создана относительно недавно и всю свою короткую историю пребывала в перманентных кризисах, сейчас называют "самой желанной невестой".

Неслучайно премьер Пленкович, который до выборов неоднократно отвергал вероятность создания коалиции с "Отечественным движением", за последние дни резко изменил свою позицию.

Сейчас "Отечественное движение" фактически держит в руках ключ к сохранению власти ХДС или же приходу к власти их оппонентов, СДП.

Впрочем, наиболее вероятным коалиционным объединением называют все же союз ХДС и "Отечественного движения".

Какой будет вероятная коалиционная власть ХДС + Domovinski pokret?

Главное изменение, как ожидается, коснется политики отношений с сербским меньшинством.

Эти изменения не будут означать автоматического обострения межнациональных отношений, но фактически станут завершением поствоенной эпохи примирения и прощения.

Еще одно изменение – хорватская политика станет более консервативной и будет меньше соответствовать европейским стандартам в части прав ЛГБТ, гендерного вопроса, миграции... Коррекция курса может быть незначительной, но обязательно заметной для электората "Отечественного движения". Если это произойдет, то, очевидно, это может привести к недоразумениям с Брюсселем.

Определенные изменения возможны и в отношениях с Украиной.

"Отечественное движение" демонстративно не интересуется войной в Украине и обвиняет Пленковича в том, что он заботится об Украине больше, чем о своей стране и народе в эти бурные времена.

Это не означает, что "Отечественное движение" будет пытаться прекратить помощь Украине или изменить политику на пророссийскую. Но позиция официального Загреба при условии формирования коалиционного правительства ХДС и "Отечественного движения" станет менее эмпатичной и более прагматичной.

Но если создадут коалицию вокруг СДП и нынешнему президенту Зорану Милановичу удастся стать премьером, этот вариант для Украины станет худшим из всех возможных.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Правые популисты или "друг Путина": почему выборы в Хорватии не сняли опасность для Украины.