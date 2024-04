Демократи в Сенаті обіцяють швидко проголосувати за пакет із допомогою Україні

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що готовий підтримати пакет законопроєктів із допомогою Україні після того, як його схвалить Палата представників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

За словами Шумера, якщо Палата представників США схвалить пакет законів про національну безпеку – де міститься зокрема й додаткове фінансування Україні – Сенат "швидко відправить" його на підпис президенту США.

"Сподіваюся, Палата представників зробить це: зволікання дорого коштувало США і нашим союзникам", – додав лідер демократів у верхній палаті Конгресу.

If the House sends a national security package, we'll move quickly to send it to @POTUS.



I hope the House gets it done–delay has cost the US and our allies dearly.



I met with the Ukrainian PM this week. If the US doesn’t stand with Ukraine–they'll lose the war to Putin.