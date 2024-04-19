Демократи в Сенаті обіцяють швидко проголосувати за пакет із допомогою Україні

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що готовий підтримати пакет законопроєктів із допомогою Україні після того, як його схвалить Палата представників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

За словами Шумера, якщо Палата представників США схвалить пакет законів про національну безпеку – де міститься зокрема й додаткове фінансування Україні – Сенат "швидко відправить" його на підпис президенту США.

"Сподіваюся, Палата представників зробить це: зволікання дорого коштувало США і нашим союзникам", – додав лідер демократів у верхній палаті Конгресу.

If the House sends a national security package, we'll move quickly to send it to @POTUS.



I hope the House gets it done–delay has cost the US and our allies dearly.



I met with the Ukrainian PM this week. If the US doesn’t stand with Ukraine–they'll lose the war to Putin. – Chuck Schumer (@SenSchumer) April 19, 2024

Зазначимо, що за графіком Сенат наступного тижня йде на перерву і мають повернутись на роботу в Капітолійському пагорбі лише з 28 квітня.

Тим не менш, у лідерів фракцій у Сенаті є можливість продовжити роботу, аби проголосувати за пакет швидше – що сенатори вже робили наприкінці минулого року, домовляючись про свою версію додаткової допомоги союзникам.

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

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