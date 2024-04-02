У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною

Збройні сили Білорусі у вівторок розпочали маневри в регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Так, у рамках комплексної перевірки територіальної оборони Гомельської області в період з 2 до 4 квітня під керівництвом військового комісара Гомельської області буде проведено командно-штабне навчання з силами територіальної оборони Рогачевського і Кормянського районів.

Мета навчання – оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалити навички офіцерів запасу в керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконанню своїх обов'язків під час вирішення завдань територіальної оборони. Аналогічні заняття з 2 до 4 квітня відбудуться у Вороновському районі Гродненської області.

"Під час навчання заплановано відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі в забезпеченні заходів воєнного стану із залученням добровольців народного ополчення", – зазначили у Міноборони Білорусі.

Також у Міноборони розповіли, що в період із 2 до 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ.

"У рамках збору відбудеться прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання", – пояснили в міністерстві.

Крім того, під час збору планується здійснити підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань відповідно до військово-облікових спеціальностей і посадового призначення, відновлення навичок командного складу штабів району та батальйону територіальних військ в управлінні підлеглими, а також відпрацювання питань формування, підготовки та застосування загону народного ополчення.

З 11 березня в Білорусі триває перевірка боєготовності збройних сил. Серед іншого, зараз проходять навчання військ зв'язку, зенітних ракетних підрозділів, частин протиповітряної оборони. До навчань залучено щонайменше 3 000 резервістів. Також повідомляється, що в них беруть участь "вагнерівці" (частина найманців з так званої групи Вагнера, розформованої Кремлем, які мали залишитися в Білорусі).

Нагадаємо, минулого тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".