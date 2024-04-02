В Беларуси стартуют военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной

Вооруженные силы Беларуси во вторник начали маневры в регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Так, в рамках комплексной проверки территориальной обороны Гомельской области в период со 2 по 4 апреля под руководством военного комиссара Гомельской области будет проведено командно-штабное учение с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов.

Цель учения – оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны. Аналогичные занятия со 2 по 4 апреля состоятся в Вороновском районе Гродненской области.

"Во время учений запланировано отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мероприятий военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения", – отметили в Минобороны Беларуси.

Также в Минобороны рассказали, что в период со 2 по 26 апреля под руководством председателя Вилейского райисполкома Минской области пройдет учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

"В рамках сбора состоится прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания", – пояснили в министерстве.

Кроме того, во время сбора планируется осуществить подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным назначением, восстановление навыков командного состава штабов района и батальона территориальных войск в управлении подчиненными, а также отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

С 11 марта в Беларуси продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. Среди прочего, сейчас проходят учения войск связи, зенитных ракетных подразделений, частей противовоздушной обороны. К учениям привлечено не менее 3 000 резервистов. Также сообщается, что в них участвуют "вагнеровцы" (часть наемников из так называемой группы Вагнера, расформированной Кремлем, которые должны были остаться в Беларуси).

Напомним, на прошлой неделе во время поездки в расположение белорусских военных у западной границы Лукашенко обсуждал потенциальную операцию в так называемом Сувалковском коридоре – узком перешейке с территории Польши и Литвы, отделяющем Беларусь от Калининградской области РФ, и пугал готовностью "решительно отвечать на провокации".