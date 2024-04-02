Естонія планує закупити 18 САУ Caesar

Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких самохідних артилерійських установок (САУ) типу Caesar.

Про це міністр оборони Ханно Певкур сказав в інтерв’ю виданню Postimees, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Певкура, 155-мм самохідні артилерійські установки є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення Сил оборони.

З них планується сформувати окремий батальйон, який підпорядковуватиметься безпосередньо 1-й дивізії.

Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 самохідні артилерійські установки K9 "Грім".

Ще однією великою запланованою інвестицією є будівництво нового корабля для Військово-морських сил Естонії.

"Ми плануємо побудувати новий корабель самостійно, а не замовляти його", – сказав Певкур, додавши, що його орієнтовна вартість становитиме 30-40 млн євро.

Нагадаємо, Ханно Певкур під час візиту до Києва 21 березня повідомив, що його країна надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро.

Глава естонського уряду Кая Каллас 29 березня, у 20-ту річницю вступу Естонії у НАТО, закликала підтримати приєднання України до Альянсу.