Эстония планирует закупить 18 САУ Caesar

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar.

Об этом министр обороны Ханно Певкур сказал в интервью изданию Postimees, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Певкура, 155-мм самоходные артиллерийские установки являются важнейшей закупкой вооружений в пакете усиления Сил обороны.

Из них планируется сформировать отдельный батальон, который будет подчиняться непосредственно 1-й дивизии.

Сейчас Силы обороны Эстонии располагают 24 самоходными артиллерийскими установками K9 "Гром".

Еще одной крупной запланированной инвестицией является строительство нового корабля для Военно-морских сил Эстонии.

"Мы планируем построить новый корабль самостоятельно, а не заказывать его", – сказал Певкур, добавив, что его ориентировочная стоимость составит 30-40 млн евро.

Напомним, Ханно Певкур во время визита в Киев 21 марта сообщил, что его страна направит Украине следующий пакет военной помощи на 20 миллионов евро.

Глава эстонского правительства Кая Каллас 29 марта, в 20-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО, призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу.