Більшість поляків не хочуть переходу на євро

Переважна більшість поляків не хочуть, щоб їхня країна приєдналася до єврозони, причому, згідно з останніми опитуваннями, найбільш скептично налаштовані виборці консервативної партії "Право і справедливість" ("ПіС").

Про це свідчать дані опитування компанії United Surveys, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Опитування показало, що 66,8% поляків воліли б зберегти злотий, а не перейти на євро, і майже половина з них "однозначно проти" вступу до єврозони. Лише 27,3% підтримують запровадження європейської валюти.

Вступ до єврозони продовжує користуватися відносно низькою підтримкою серед поляків через 20 років після вступу країни до ЄС, причому громадяни особливо стурбовані зростанням цін на основні товари і залежністю фіскальної політики від рішень, прийнятих у Брюсселі, йдеться в опитуванні.

Скептичне ставлення до вступу в єврозону не залежить і від політичної приналежності, оскільки скептично налаштовані як виборці націоналістичної опозиції, так і проєвропейських партій, що входять до нинішньої правлячої коаліції на чолі з Дональдом Туском.

Половина виборців правлячого альянсу – Громадянської коаліції, "Третього шляху" та "Нових лівих" - виступають проти запровадження валюти ЄС, тоді як лише 37% підтримують таке рішення.

Виборці консервативних опозиційних партій "Право і справедливість" і переважно антиєвропейської Конфедерації набагато негативніше сприймають євро: лише 4% з них хочуть приєднатися до єврозони, а 95% – проти.

Всупереч побоюванням громадськості, багато економістів вважають, що вступ до єврозони принесе Польщі значні економічні та політичні вигоди.

"Як член єврозони, Польща могла б ефективніше боротися за формування своєї системи економічного управління таким чином, щоб вона краще реагувала на питання безпеки", – вважають Агнешка Смоленська з Польської академії наук і Павел Токарський з Фонду науки і політики.

Лише сім країн ЄС зберегли свої національні валюти: Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

На початку лютого міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак призначив економіста Петра Заградника своїм представником зі вступу до європейського механізму валютних курсів ERM II і переходу на євро.

Імпульс обговоренням щодо переходу на євро дав президент Петр Павел у новорічному зверненні до громадян.