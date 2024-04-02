Большинство поляков не хотят перехода на евро

Подавляющее большинство поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне, причем, согласно последним опросам, наиболее скептически настроены избиратели консервативной партии "Право и справедливость".

Об этом свидетельствуют данные опроса компании United Surveys, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Опрос показал, что 66,8% поляков предпочли бы сохранить злотый, а не перейти на евро, и почти половина "однозначно против" вступления в еврозону. Только 27,3% поддерживают введение европейской валюты.

Вступление в еврозону продолжает пользоваться относительно низкой поддержкой среди поляков спустя 20 лет после вступления страны в ЕС, причем граждане особенно обеспокоены ростом цен на основные товары и зависимостью фискальной политики от решений, принятых в Брюсселе, говорится в опросе.

Скептическое отношение к вступлению в еврозону не зависит и от политической принадлежности, поскольку скептически настроены как избиратели националистической оппозиции, так и проевропейских партий, входящих в нынешнюю правящую коалицию во главе с Дональдом Туском.

Половина избирателей правящего альянса – "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых" – выступают против введения валюты еврозоны, тогда как только 37% поддерживают такое решение.

Избиратели консервативных оппозиционных партий "Право и справедливость" и преимущественно антиевропейской Конфедерации гораздо негативнее воспринимают евро: только 4% из них хотят присоединиться к еврозоне, а 95% – против.

Вопреки опасениям общественности, многие экономисты считают, что вступление в еврозону принесет Польше значительные экономические и политические выгоды.

"Как член еврозоны, Польша могла бы эффективнее бороться за формирование своей системы экономического управления таким образом, чтобы она лучше реагировала на вопросы безопасности", – считают Агнешка Смоленска из Польской академии наук и Павел Токарский из Фонда науки и политики.

Лишь семь стран ЕС сохранили свои национальные валюты: Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

В Чехии в начале февраля министр по европейским делам Мартин Дворжак назначил экономиста Петра Заградника своим представителем по вступлению в европейский механизм валютных курсов ERM II и переходу на евро.

Импульс обсуждениям по переходу на евро в Чехии дал президент Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам.