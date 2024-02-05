У Чехії призначили уповноваженого з питань вступу до єврозони

Міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак у понеділок призначив економіста Петра Заградника своїм представником зі вступу до європейського механізму валютних курсів ERM II і переходу на євро.

Про це повідомляє Czech Radio, пише "Європейська правда".

Деякі урядові партії заговорили про відновлення функції національного координатора з євро після того, як у Чехії активізувалося обговорення питання прийняття єдиної європейської валюти.

Імпульс обговоренням дав президент Петр Павел у новорічному зверненні до громадян.

Чотири урядові партії – STAN, християнські демократи, TOP 09 і Пірати – підтримують вступ до єврозони, однак громадянські демократи налаштовані негативно.

Останнім національним координатором із запровадження євро до 2017 року був Олдржих Дедек.

Призначення нового уповноваженого агентству ČTK підтвердила прессекретарка Дворжака Вероніка Лукашова.

Основним порядком денним Заградника стане участь в експертній дискусії з питань виконання так званих Маастрихтських критеріїв і майбутнього ухвалення єдиної європейської валюти, моніторинг та аналіз економічної сторони приєднання до єврозони і надання експертної підтримки міністру Дворжаку.

Водночас чеська опозиція вважає, що перехід на євро має стати питанням референдуму.