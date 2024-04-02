Британія закликає Ізраїль розслідувати загибель гуманітарних працівників у Газі

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у вівторок закликав Ізраїль терміново провести розслідування і надати пояснення після того, як в секторі Гази загинули гуманітарні працівники, в тому числі британські громадяни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару в центральній частині Гази в понеділок, повідомила неурядова організація.

Сунак сказав, що він "шокований і засмучений", а уряд працює над тим, щоб терміново перевірити всі деталі.

"Ми просимо Ізраїль терміново розслідувати те, що сталося, тому що очевидно, що є питання, на які потрібно відповісти", – сказав Сунак журналістам під час візиту до північно-східної Англії.

Він сказав, що гуманітарні працівники роблять "фантастичну роботу", щоб полегшити страждання мирних людей в Газі.

"Їм потрібно дозволити безперешкодно виконувати цю роботу. І обов'язок Ізраїлю – забезпечити їм таку можливість", – сказав він.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон раніше заявив, що Британія закликала Ізраїль негайно провести розслідування і надати "повне, прозоре пояснення того, що сталося".

Нагадаємо, американські та ізраїльські високопосадовці напередодні провели віртуальну зустріч Стратегічної консультативної групи, де обговорили пропозиції адміністрації США Джо Байдена щодо наземної операції армії Ізраїлю в місті Рафах у секторі Гази.