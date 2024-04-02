Під час удару Ізраїлю по Газі загинули кілька волонтерів, в тому числі з Польщі і Британії 

Сім співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK), в тому числі з Польщі, загинули внаслідок ізраїльської атаки в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"World Central Kitchen з болем підтверджує, що семеро членів нашої команди були вбиті в результаті атаки Армії оборони Ізраїлю", – заявила організація. Серед загиблих – громадяни Австралії, Польщі та Британії, а також одна людина з американським і канадським громадянством. Також загинув палестинський водій.

WCK повідомила, що ці люди були вбиті в понеділок під час доставки вкрай необхідної продовольчої допомоги, яка прибула в Газу кількома годинами раніше на кораблі з Кіпру.

На опублікованому в інтернеті відео видно, як парамедики перевозять тіла до лікарні і показують паспорти трьох загиблих. Серед них – польський паспорт.

Загиблі одягнені в захисний одяг з логотипом благодійної організації.

"Наразі ми в терміновому порядку перевіряємо цю інформацію. Ми звернулися за роз'ясненнями до ізраїльського посольства, сил безпеки та збройних сил Ізраїлю. Наразі ми маємо лише агентську інформацію. Ми також отримали інформацію від гуманітарної організації, яка допомагає населенню Гази", – заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський

"Ми знаємо, що обстріл стався в північно-центральній частині Гази, що серед загиблих є громадянин Польщі. Зараз докладаються всі зусилля, щоб встановити перебіг подій", – додав речник МЗС.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.