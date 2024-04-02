Британия призывает Израиль расследовать гибель гуманитарных работников в Газе

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения после того, как в секторе Газа погибли гуманитарные работники, в том числе британские граждане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и были убиты в результате израильского авиаудара в центральной части Газы в понедельник, сообщает неправительственная организация.

Сунак сказал, что он "шокирован и расстроен", а правительство работает над тем, чтобы срочно проверить все детали.

"Мы просим Израиль срочно расследовать то, что произошло, потому что очевидно, что есть вопросы, на которые нужно ответить", – сказал Сунак журналистам во время визита в северо-восточную Англию.

Он сказал, что гуманитарные работники делают "фантастическую работу", чтобы облегчить страдания мирных людей в Газе.

"Им нужно позволить беспрепятственно выполнять эту работу. И обязанность Израиля – обеспечить им такую возможность", – сказал он.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон ранее заявил, что Британия призвала Израиль немедленно провести расследование и предоставить "полное, прозрачное объяснение того, что произошло".

Напомним, американские и израильские чиновники провели виртуальную встречу Стратегической консультативной группы, где обсудили предложения администрации США Джо Байдена по наземной операции армии Израиля в городе Рафах в секторе Газа.