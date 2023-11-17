ЗМІ: Rheinmetall розглядає можливість побудувати завод в Литві
Німецький збройовий концерн Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на дані телеканалу LNK Žinios.
Керівники Rheinmetall AG відвідали прем'єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте в п'ятницю, і цей візит був в офіційному порядку денному глави уряду.
Ні представники компанії, ні Шимоніте ніяк не коментували підсумки зустрічі.
Голова комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підтвердив, що Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.
"Наскільки мені відомо, німецька компанія Rheinmetall зацікавлена в можливості розвитку в Литві певних виробничих потужностей", – сказав Кащюнас.
На його думку, поява заводу цього концерну в Литві відповідала б інтересам національної оборони, оскільки країна була б менш залежною від ланцюжків поставок.
Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що між концерном і урядом Угорщини була досягнута принципова домовленість про виробництво танка Panther KF51 на заводі Rheinmetall на угорській території.
А у жовтні офіційно зареєстрували спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".