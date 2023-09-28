ЗМІ: Угорщина може першою отримати новий німецький танк Panther

Німецький оборонний концерн Rheinmetall знайшов першого замовника на свій новий бойовий танк Panther KF51 – ним стане Угорщина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило німецьке видання Handelsblatt.

Джерела видання розповіли, що між концерном і угорським урядом була досягнута принципова домовленість про те, що танк буде вироблятися у співпраці з Угорщиною на заводі Rheinmetall на угорській території.

Наразі уряд Віктора Орбана має заплатити Rheinmetall близько 300 мільйонів євро.

Оскільки контракти ще не підписані, співпраця все ще може зірватися, кажуть джерела. Однак Орбан особисто розповсюдив перші натяки в соціальних мережах про те, що Угорщина може взяти участь у створенні бойового танка німецького виробництва.

Угорщина стала ключовим клієнтом Rheinmetall в останні роки. В середині серпня компанія відкрила завод з виробництва БМП Lynx в угорському місті Залаегерсег. За інформацією з джерел, у майбутньому там також можуть виробляти Panther. Танк цього типу вже був представлений на відкритті заводу.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це – розробка на основі Leopard 2.

Раніше повідомлялося, що німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.