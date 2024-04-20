У Конгресі відхилили усі антиукраїнські правки до закону про допомогу США
Палата представників США не підтримала жодну з чотирьох поправок до проєкту з допомогою для України, які могли зменшити її чи унеможливити її виділення.
Про це повідомляє "Європейська правда".
До розгляду законопроєкту в Палаті дійшло чотири правки:
- авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;
- авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;
- авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;
- авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.
Три поправки були відхилені конгресменами усним голосуванням, ще одну, яку виносив Кевін Герн, не розглядали.
У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.
Члени палати розглядають усі поправки, які раніше пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.
Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.
Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.
Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.