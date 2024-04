Генсек НАТО привітав голосування у США: Це означає більшу безпеку для Європи і Америки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Я вітаю те, що Палата представників Конгресу США схвалила новий великий пакет допомоги Україні.

Україна використовує зброю, надану союзниками по НАТО для знищення російського бойового потенціалу. Це означає для нас більшу безпеку в Європі і Північній Америці", – написав Столтенберг.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America.