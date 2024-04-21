Генсек НАТО привітав голосування у США: Це означає більшу безпеку для Європи і Америки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Я вітаю те, що Палата представників Конгресу США схвалила новий великий пакет допомоги Україні.

Україна використовує зброю, надану союзниками по НАТО для знищення російського бойового потенціалу. Це означає для нас більшу безпеку в Європі і Північній Америці", – написав Столтенберг.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America. – Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 20, 2024

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.