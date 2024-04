Генсек НАТО приветствовал голосование в США: Это означает большую безопасность для Европы и Америки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Я приветствую то, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине.

Украина использует оружие, предоставленное союзниками по НАТО для уничтожения российского боевого потенциала. Это означает для нас большую безопасность в Европе и Северной Америке", – написал Столтенберг.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America.