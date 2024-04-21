Генсек НАТО приветствовал голосование в США: Это означает большую безопасность для Европы и Америки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Я приветствую то, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине.

Украина использует оружие, предоставленное союзниками по НАТО для уничтожения российского боевого потенциала. Это означает для нас большую безопасность в Европе и Северной Америке", – написал Столтенберг.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America. – Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 20, 2024

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.