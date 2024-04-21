В Естонії, Швеції і Чехії закликали Європу не розслаблятися після голосування у США

Деякі європейські лідери скористалися голосуванням США щодо допомоги Україні, щоб закликати Європу не заспокоюватись і не втрачати імпульс у нарощенні зусиль з виробництва зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єрка Естонії Кая Каллас привітала голосування Палати представників за законопроєкт щодо допомоги Україні, зазначивши, що допомога Україні – це найкращий спосіб убезпечити самих себе.

"Сподіваюся, це голосування спонукає всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше", – написала Каллас у Twitter (X).

"Зараз також час пам'ятати, що ЄС тепер має збільшити наше власне виробництво озброєння, боєприпасів і постачання, щоб допомогти Україні на довгостроковій основі", – написав у Twitter (X) міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом.

"Сьогоднішнє голосування показує необхідність цього. Ми також повинні зробити свою домашню роботу", – додав він.

Його чеський колега Ян Ліпавський повторив цю думку, сказавши: "Європа також повинна зробити більше. Наші коливання та нерішучість щодо ефективної підтримки України лише спонукають Кремль до подальшої агресії, яка коштує ще більше життів".

Вирішальне випробування для Європи відбудеться в понеділок, коли 27 міністрів закордонних справ ЄС зберуться в Люксембурзі, щоб спланувати майбутню військову допомогу Києву. Планується, що до дискусії віртуально долучаться міністри закордонних справ і оборони України.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, перед вихідними європейські союзники по НАТО пообіцяли збільшити поставки в Україну готових систем протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, головна посадова особа, яка стоїть за останнім поштовхом до надсилання додаткових систем протиповітряної оборони для Києва, привітала законодавчий крок США.

"Це день оптимізму для України і європейської безпеки", – заявила Бербок.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.