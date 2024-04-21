В Эстонии, Швеции и Чехии призвали Европу не расслабляться после голосования в США

Некоторые европейские лидеры воспользовались голосованием США о помощи Украине, чтобы призвать Европу не успокаиваться и не терять импульс в наращивании усилий по производству оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас поздравила голосование Палаты представителей за законопроект о помощи Украине, отметив, что помощь Украине – это лучший способ обезопасить самих себя.

"Надеюсь, это голосование побуждает всех союзников пересмотреть свои составы и сделать больше", – написала Каллас в Twitter (X).

"Сейчас также пора помнить, что ЕС теперь должен увеличить наше собственное производство вооружения, боеприпасов и поставок, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе", – написал в Twitter (X) министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

"Сегодняшнее голосование показывает необходимость этого. Мы также должны проделать свою домашнюю работу", – добавил он.

Его чешский коллега Ян Липовский повторил это мнение, сказав: "Европа тоже должна сделать больше. Наши колебания и нерешительность по эффективной поддержке Украины только побуждают Кремль к дальнейшей агрессии, которая стоит еще больше жизней".

Решающее испытание для Европы состоится в понедельник, когда 27 министров иностранных дел ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы спланировать предстоящую военную помощь Киеву. Планируется, что к дискуссии виртуально присоединятся министры иностранных дел и обороны Украины.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, перед выходными европейские союзники по НАТО пообещали увеличить поставки в Украину готовых систем противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, главное должностное лицо, стоящее за последним толчком к отправке дополнительных систем противовоздушной обороны для Киева, приветствовало законодательный шаг США.

"Это день оптимизма для Украины и европейской безопасности", – заявила Бербок.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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